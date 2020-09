La proyección de Antidisturbios es la guinda a un programa rico en series este año en San Sebastián.

En Sección Oficial, aunque fuera de concurso, igual que Antidisturbios, se proyectaron las series Patria, sobre la violencia de la organización separatista armada vasca ETA, y el nuevo trabajo del italiano Luca Guadagnino, We Are Who We Are, acerca de dos adolescentes en busca de su identidad sexual.

También pudieron verse Inés del alma mía, coproducción hispano-chilena de tema histórico basada en la novela homónima de Isabel Allende, o la miniserie de Movistar Dime quién soy, en torno a una heroína sedienta de libertad que vive de primera mano algunos de los grandes acontecimientos del siglo XX.

La última película en entrar en competencia oficial ayer fue la japonesa Asa Ga Kuru/True mothers, de Naomi Kawase, drama familiar sobre una mujer que no logra quedar embarazada y decide con su marido adoptar a un niño, reclamado años después por una chica que asegura ser la madre biológica.

Kawase volvió así a un tema ya tratado en el documental Nacimiento y maternidad (2006), sobre su propio embarazo.

Yo misma soy hija adoptiva y sé que criar un hijo no es una cuestión de medios económicos o de lazos sanguíneos, sino que a fuerza de convivencia y de cariño se puede formar una relación paterno-filial , dijo Kawase por vía telemática, al no haber podido viajar a España por la crisis del coronavirus.

La Concha de Oro a la mejor cinta, por el que compiten 13 películas en Sección Oficial, se entregará mañana en una gala que pondrá fin a una extraña edición del festival, en la que la pandemia obligó a reducir el número de películas y proyecciones y los aforos en las salas, e impidió a muchos cineastas estar presentes. También se dará el premio a la mejor película latinoamericana en Horizontes Latinos, por el que compiten nueve producciones de México, Argentina, Chile y Brasil.