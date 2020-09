Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 26 de septiembre de 2020, p. 9

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, reconoció la relevancia de triunfar en el clásico joven de este domingo ante el América; no obstante, señaló que la victoria no le garantizará a su equipo obtener el ansiado título de Liga.

Ganarle al América no nos va a dar el campeonato, pero sabemos la importancia de vencer al acérrimo rival. Regalarle un triunfo a la afición sería sensacional y muy motivante, sin embargo no sirve de nada si no logramos el título. Es un duelo muy especial por todo lo que representa, aunque si lo perdemos, tampoco significará que no vayamos a ser monarcas , declaró ayer en una conferencia de prensa virtual.

Nos preparamos cada partido para dar nuestro máximo, tratar de ganar mereciendo siempre. Intento no pensar en el historial, sino en lo que sigue, y hoy nos toca enfrentar a un gran rival, después vendrán otros, pero por ahora me concentro más en las posibilidades que tenemos de triunfar para acercarnos lo más rápido posible a los puestos de liguilla , agregó.

Asimismo, el timonel uruguayo aseguró que las tres victorias consecutivas ante las Águilas en partidos de Liga no serán un factor que influya en el encuentro de este fin de semana, el cual se llevará a cabo en el estadio Azteca.

Eso sólo es estadística. A nosotros nos interesa el presente, ya son historia todos esos partidos en los que no se les podía ganar, así como esos tres triunfos seguidos, son momentos diferentes, sí será muy importante vencerlos y alargar esa racha a cuatro duelos, pero no es lo que más nos ocupa , mencionó.

El entrenador charrúa destacó que en este tipo de encuentros, el tema sicológico es más importante que las cualidades futbolísticas, por lo cual, consideró que el equipo que salga más concentrado a la cancha será el ganador.