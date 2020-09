D

ecepcionados con el gobierno de AMLO quienes somos de izquierda, quizás podamos mantener esperanzas en Morena, que no es AMLO ni su gobierno, y que debe marcar su independencia. Si quiere evitar lo que le pasó al PRD –que se acercó tanto a los partidos de derecha (PAN y PRI) que se desfiguró y provocó la ruptura interna que llevó al nacimiento de Morena– tiene que identificarse, hacia adentro y hacia afuera, como un partido de izquierda, lo que obligadamente lleva a distanciarse de AMLO que se ha acercado a la derecha en varios aspectos. No tiene que asumir las restricciones que el gobierno federal enfrenta ni las promesas de campaña de AMLO. Por ejemplo, no debería haber hecho suya, pero lo hizo, la promesa de AMLO de no cobrarle más impuestos a los ricos, que va en contra de los documentos básicos de Morena. Si Morena no jala a AMLO hacia la izquierda, nadie lo hará. Se perderá la oportunidad histórica abierta con el triunfo electoral de 2018. Morena tiene que asumirse cabalmente como partido de izquierda. Lo más importante para ello es tener una plataforma electoral para el 2021 que vaya mucho más allá de apoyar los programas sociales de AMLO. Con tal fin comienzo hoy una serie de análisis, reflexiones y propuestas e invito a un debate colectivo que permita construir entre muchos dicha plataforma electoral. Partiré del proyecto de plataforma electoral que, como miembro del Consejo Consultivo de Morena redacté a fines de 2014 y principios de 2015 con aportaciones de varios otros miembros de éste, que le fue entregado a AMLO por Bertha Luján y que éste desechó, sustituyéndolo por un texto improvisado y chato registrado en el INE. Es una plataforma electoral de izquierda adecuada para el México de 2015, que debe actualizarse, enriquecerse y, sobre todo, tiene que hacerla suya un amplio núcleo de militantes y simpatizantes de Morena. A diferencia de la narrativa de la 4T, esta plataforma asume lo valioso del proceso de democratización ocurrido en el país a partir de 1968 y que AMLO desprecia a pesar de que hizo posible su gobierno.