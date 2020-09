Ante la complejidad de este panorama, el paraguayo consideró que Pumas debe tener los pies firmes sobre la tierra pa-ra poder conseguir buenos resultados en dichos encuentros y asegurar su pase a la liguilla.

Asimismo, indicó que las críticas que ha recibido el plantel auriazul no lo perjudican, sino que lo hacen más fuerte.

Por otro lado, Iturbe reveló que tuvo una relación complicada con el ex entrenador auriazul Miguel González Míchel, quien le brindó muy pocas oportunidades; no obstante, señaló que tal situación lo fortaleció en el aspecto sicológico.