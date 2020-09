Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Martes 15 de septiembre de 2020, p. 28

La alcaldía de Benito Juárez ha representado un gran reto, pero hemos logrado importantes avances en materia de seguridad, desarrollo inmobiliario, infraestructura e inversión, pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, que ha llevado a atender de manera prioritaria dos realidades: la de salud y la económica, en beneficio de sus habitantes.

A casi dos años de tomar posesión como primer alcalde de la demarcación, Santiago Taboada destacó que el primer reto que enfrentó fue detener la construcción de más de 100 obras, por diversas irregularidades encontradas, que llevó al Registro Público a custodiar sus folios.

De esta manera, es imposible la compra o venta de los inmuebles, en algunos de los cuales se detectaron abusos e irregularidades; mientras, otros llevan a cabo modificaciones de su proyecto y, con los menos, se está en litigio en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Se trata, dijo, “de una batalla que no vamos a dejar de dar, aunque no todo tenía que ver con el llamado cártel inmobiliario. La ciudad requiere inversión, pero no a cualquier precio, sino de desarrolladores que respeten la ley”.

En entrevista con este diario, señaló que otro reto es la seguridad, que se atiende con el programa Blindar BJ, que aumentó de 70 a 360 elementos y cuenta con áreas de inteligencia e infraestructura, como arcos y cámaras.