▲ La cantautora veracruzana es la primera latina en publicar un disco con el sello Glassnote. Foto cortesía de Sofía López Bravo

No es necesario entender las palabras

Pese a ser la primera latina en formar parte de un sello dedicado casi exclusivamente a la música en inglés, Estrada no tiene intención de cambiar el idioma en que compone. A pesar de que le gusta escuchar canciones en esa lengua, considera que no es necesario entender las palabras para comprender el mensaje.

La música me ha enseñado que los idiomas son necesarios para la comunicación más llana, pero a la hora de cantar y de expresar un sentimiento a través de ella, las veces que he tocado en países donde no se habla español, he conectado casi igual , detalla.

Igual que una buena parte de su música, Marchita será un disco fuertemente inspirado en la tradición mexicana. Aunque es admiradora de compositores como José Alfredo Jiménez, también siente la necesidad de cambiar aspectos de la narrativa tradicional mexicana para adaptarlos a sí misma.

Los tengo en la médula (a los compositores mexicanos) y cuando compongo me siento donde ellos estaban, pero mi visión no es la misma. Me gusta que sigo conectada con mis raíces, con el folclor mexicano, y a la vez no perder lo que siento, mis valores , explica.

En Marchita, Silvana habla principalmente del duelo que se atraviesa cuando se termina una relación. Sin embargo, no lo hace de manera trágica o dependiente, sino en términos de sanar, de entender qué pasó. Con un dolor muy hondo, pero más allá de lamentarse, es más como una especie de aceptación y un anhelo por sanar, por aprender y seguir adelante .

De su tiempo en confinamiento, Silvana encuentra positivo el haber tenido tiempo para reflexionar sobre lo que le ha pasado. Además del disco en puerta, la cantante ha compuesto alrededor de 15 canciones. Ahora trabaja en el video que acompañará a la música de Marchita, con la idea de contar en una sola pieza una historia.