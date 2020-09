Este último, antier dio ultimátum de 24 horas a la Guardia Nacional para retirarse de las presas. De lo contrario, muestra el video proyectado en la mañanera, que se atengan a las consecuencias. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar; ya se demostró en la presa La Boquilla .

Del PAN también aparecen los ediles de Camargo, Arturo Zubia, y de Delicias, Eliseo Compeán; la ex diputada Velia Aguilar y su hijo el nogalero Jorge Aldana; los diputados Mario Mata Carrasco y Jesús Valenciano.

A la participación de ex gobernadores del PRI, donde se destacó a Fernando Baeza, señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica , la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sumó a un familiar del senador Gustavo Madero, Álvaro Madero Muñoz, dueño de tierras en el distrito de riego 5.

En cuanto a los priístas, se incluyó a los sobrinos de Fernando Baeza, al ex gobernador José Reyes Baeza, “investigado por la Fiscalía General de la República por nexos con el cártel de Juárez”, y a Héctor Baeza Terrazas, ex presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento en el gobierno de César Duarte –detenido por peculado en Estados Unidos–. Otro es el alcalde de San Francisco de Conchos, Jaime Rodríguez Carrasco. Tras cuestionar que los ex gobernadores se sientan paladines de la soberanía cuando en su gestión cumplieron con el tratado con Estados Unidos, López Obrador advirtió que se busca impedir la intervención del gobierno federal para sacar provecho los políticos corruptos convertidos en hombres de negocios o viceversa.

Responde al gobernador Javier Corral

Al gobernador Javier Corral le respondió que cuenta con muy buena información de la asociación de grupos políticos en Chihuahua y ratificó que se investigará a fondo para saber quién es quién .

Después de reiterar su pésame a los familiares de Yésica Silva, que murió el martes en los hechos violentos en torno a la presa La Boquilla, el mandatario federal garantizó a los pobladores del estado que no se quedarán sin agua.

A su vez, Blanca Jiménez, directora de Conagua, afirmó que tienen asegurado la totalidad de líquido necesario para el ciclo agrícola. Destacó que, aunque no se ha entregado 10 por ciento del agua que corresponde a la presa, hay cumplimiento de 82 por ciento del acuerdo con el país vecino.

Sobre las investigaciones a elementos de la Guardia Nacional, el Presidente reiteró que no se encubrirá a nadie.