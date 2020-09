Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 11 de septiembre de 2020, p. 8

Aunque descubrió su talento para cantar desde temprana edad, Juanjo no se dedicó a la música hasta después de terminar la universidad. “Nunca lo consideré serio. Pensaba en muchos tabús que existen y decía: ‘yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir de eso’, y así crecí”, explicó en entrevista.

Más tarde, mientras estudiaba ingeniería industrial y de sistemas, Juanjo y algunos de sus compañeros iniciaron una banda. Fue entonces cuando el joven se involucró de verdad. Al terminar su carrera, decidió ampliar sus conocimientos y habilidades, aprendiendo a tocar diversos instrumentos y empezando a componer sus propias canciones.

Desde entonces, han pasado más de cinco años, tiempo durante el cual Juanjo ha cambiado sus ideas sobre la música y el futuro profesional de quienes trabajan en ella. Ahora no sólo se dedica por completo a componer, sino que además produce a nuevos artistas.

Su faceta como productor proviene de las dificultades que ha tenido para encontrar a alguien que entienda sus ideas. Optó por aprender a producir su propia música. Gracias a ello, el compositor ha podido experimentar con diversos sonidos en sus canciones, el resultado es una suerte de indie pop que agrega elementos tropicales, del R&B y reggae, entre otros.