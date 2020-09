Aunque la reapertura se realizó primordialmente con restrenos de cintas que tuvieron una corrida trunca por las medidas para evitar la propagación de Covid-19, conforme pasan las semanas han llegado más estrenos, al grado que representaron 90 por ciento de la programación del mes anterior, incluyendo Retrato de una mujer en llamas (Portrait de la jeune fille en feu, Francia, 2019), de Céline Sciamma, de Sala de Arte Distribución de Cinépolis, así como otras de grandes estudios como La cacería (Estados Unidos, 2020), de Craig Zobel, de Universal, o como ¡Scooby Doo! (Scoob!, Estados Unidos, 2020), de Tony Cervone, de Warner, y Nuevos mutantes (The New Mutants, Estados Unidos, 2020), de Josh Boone, de Disney.

Entonces, cada vez estamos regresando más a la normalidad , plantea Rivera.

En 2019 terminó el cobro de vpf

La tarifa por copia digital (Virtual Print Fee en inglés, conocida por las siglas vpf), establecida entre distribuidores y exhibidores de Estados Unidos, a finales de 2005 y que llegó a ascender a 800 dólares por pantalla, dejó de cobrarse en México el año pasado, por lo que hoy día los distribuidores ya no tienen que incluir ese costo en los presupuestos de sus lanzamientos, explica el especialista en programación, lo que aunado a la transmisión vía satélite ha sido una gran ayuda para que el lanzamiento de películas tenga costos más bajos de logística y distribución, así como destinar mayores recursos a sus campañas y a la mercadotecnia de cada título.

“Una de las bondades de la digitalización es exhibir una mayor cantidad de contenidos y probar un gran número de ellos, que no son tradicionales en las salas. A través de nuestro sello +Que Cine hemos experimentado mucho, trayendo no sólo conciertos, sino contenido como animé, documentales, partidos de futbol y otros actos deportivos, clásicos de cine, retrospectivas, incluso un ciclo de clásicos con cuatro películas icónicas: Casablanca (Estados Unidos, 1942), de Michael Curtiz; Rebelde sin causa (Estados Unidos, 1955), de Nicholas Ray; 2001: Odisea del espacio (2001: A Space Odissey, Reino Unido-Estados Unidos, 1968), de Stanley Kubrick, y El exorcista (The Exorcist, Estados Unidos, 1973), de William Friedkin, que funcionó muy bien.

Buena respuesta a plataforma

Respecto de la plataforma de la compañía Cinépolis Klic, reportó números muy altos en términos de tráfico durante el confinamiento, debido a que ahí podían verse muchas de las películas que se estrenaron en los meses anteriores al cierre de las salas, como Parásitos (Corea, 2018), de Boong Joon-Ho; Sonic, la película (Sonic, the Hedgehog, Estados Unidos-Japón-Canadá, 2020); Jumanji: el siguiente nivel (Jumanji: The Next Level, Estados Unidos, 2019), de Jack Kasdan, y Bad Boys para siempre (Bad Boys for Life, Estados Unidos-México), de Adil El Arbi y Bilall Fallah. Si bien conforme pasó el tiempo y al no haber estrenos en el cine, las novedades se fueron secando a los tres o cuatro meses.

Sin embargo, a este servicio transaccional le ayudó su catálogo de clásicos de décadas pasadas y una amplia oferta del cine mexicano, uno de los más ricos de las plataformas en México, junto con algunos conciertos en vivo, como los de de Emmanuel y Mijares, Moderatto e Ilse y Mimí, que contribuyeron a mantener el tráfico.

El número de visitas nuevas a Cinépolis Klic tuvo un repunte en los primeros meses del confinamiento, pues ascendió a 600 mil usuarios, de acuerdo con Alejandro Ramírez.