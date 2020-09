De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 11 de septiembre de 2020, p. 6

En el auditorio de Manos Guitarra y Arte, de la capital de Aguascalientes, se realizará el concierto, a transmitirse vía streaming el 12 de septiembre, para presentar el disco número 28 de Armando Palomas: Suite Florencia, nombre inspirado en una de las habitaciones/guarida del hotel Milán de la colonia Roma, donde el llamado Cerrajero de corazones se hospeda en sus visitas a la Ciudad de México.

Casi todos los músicos que han tocado conmigo estarán presentes en el estreno de Suite Florencia, donde aparte tocaremos todas las canciones que le gustan a mis cómplices/palomeros: va a ser un concierto largo y, como asunto mío, hice una invitación a personal de salud que estuvo grave por el contagio; son tres: un doctor de Querétaro, un enfermero de León y a otro de Aguascalientes , comenta.

En este espectáculo, que será transmitido por Internet, Palomas estará en el escenario con casi todos los músicos que han estado con él a lo largo de su carrera, “aparte de darles chamba a mis músicos y a los asistentes –El Tuna anda mal, no va a estar– va a ser una presentación digna, bonita, con un gran escenario, luces y trataré de que sea un concierto con causa y, musicalmente, será como todos: la gente escuchará las canciones que atesora, que son suyas y, entre ellas, intercalaré las de Suite Florencia”.

El autor de Canción del mutilado ya lanzó el primer sencillo del nuevo disco a las redes, donde recita: Muérete de todo, pero no de las ganas: antes tahúr/hoy trapecista/ antes gurú/ hoy maldición/antes poeta…” y añade “con una base rítmica como para bailar, esta canción trae asunto. Este disco está hecho para mí: haz de cuenta que me puse en un espejo y escribí las canciones. En el disco físico hay un confesionario donde escribo que este disco se iba a estrenar el día 21 de junio con otras canciones, pero las cambié por éstas que escribí durante la pandemia. Eso sí, añorando el Florencia de mis fiestas. Siete temas los escribí en un lugar el cual bauticé como el Purgatorio. Justamente hay una canción con ese nombre, otras son Ciego, Junkie, Dicen por ahí y otra que se llama La canción de la fiesta eterna está hecha a puro piano, pero hay una que me gusta mucho: Canción desnuda#409 (Suite Florencia) que tiene que ver con ese Palomas desnudo, encuerado. Allí hablo de situaciones personales y de nostalgia que me han dejado este año, de mis grandes fiestas, que al final terminan solitarias allí en esa suite. Mucha gente se va a tatuar muchas frases de este disco, que no sé si llega a la poesía, pero si le llamas poesía a desnudar el alma de manera descarada, a dejar que la gente vea una lágrima tuya y hacer una canción que le cante a las ojeras de una mujer, entonces sí, hay razón de decir que soy un poeta encubierto”. Armando se refiere a la canción que cierra su nuevo disco, Canción de cuna para el mar de tus ojeras: Déjame entrar a tus ojos/ mientras tú te duermes/ quiero ser tu pesadilla/ tu bien y tu mal/ …quiero besar tus ojeras hartas de llorar/ te ofrezco mi corazón/ lleno de cicatrices…