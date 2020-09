Otro documento publicado en el DOF el 18 de agosto pasado es un acuerdo sobre la nueva estructura de la Secretaría de Salud, que transfiere casi todas las funciones que antes correspondían a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud a la Subsecretaría de Prevención y Promoción, lo que convierte de hecho a Hugo López-Gatell en un subsecretario más poderoso que el propio titular de la dependencia. Este acuerdo es ilegal, por lo menos en lo referido a la Cofepris, que por ley está encabezada por un comisionado nombrado por el Presidente; tiene autonomía administrativa, técnica, operativa y presupuestal. El actual titular, José Novelo, ha logrado grandes avances en la lucha anticorrupción y el establecimiento de transparencia. El nuevo acuerdo pone en manos de la subsecretaría las funciones la Cofepris, lo que significa que ella misma se convierte en juez de sus propias acciones, lo que no abona a la transparencia. Pasa también a esa instancia todo el sistema de información en salud.

El resto de las direcciones generales de la ex Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud se adscriben al titular de la Unidad de Análisis Económico. Es dudosa su competencia en temas como educación y calidad en salud y en la formulación de las guías de práctica médica. No se dice en la exposición de motivos si la nueva estructura está aprobada por la Función Pública, que tiene esta facultad. Si se hizo para ahorrar recursos, es bastante inútil, ya que sólo se reduce el salario de la ex subsecretaria, pero se autoriza una nueva dirección general. Lo más grave es que con estos dos documentos de dudosa legalidad no se avanza hacia un sistema único, público, universal y gratuito de salud. Al contrario, se segmenta más y no hay garantía de que los derechos sean los mismos de todos los mexicanos.