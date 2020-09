Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de septiembre de 2020, p. 34

El ex director del Instituto de Vivienda Raymundo Collins Flores tramitó un amparo contra una nueva orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de facultades cometido en agravio del servicio público de la Ciudad de México y de la sociedad, el cual es sancionado con pena de cárcel de tres meses a dos años y multa de 500 a mil días.

Sin embargo, hasta el momento el juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal no se lo ha otorgado; por ello, el ex funcionario se encuentra prófugo de la justicia, aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no ha emitido ninguna ficha roja o alerta migratoria.

En diciembre pasado fueron solicitadas por la dependencia al existir una orden de captura en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades –el cual ya prescribió–, presuntamente por la compra indebida de un predio en Álvaro Obregón por 75 millones de pesos.

El 21 de marzo, el juez 113 del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12, Agustín Moreno Gaspar, libró la orden de aprehensión y la FGJ inició la carpeta judicial 012/0283/2020-AO.