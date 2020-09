Jacob Nájera, a 46 años de su desaparición

46 años de la desaparición forzada del profesor Jacob Nájera Hernández, se exige su presentación. Que diga la Secretaría de la Defensa Nacional dónde está.

Fue sacado de su domicilio a golpes frente a su esposa e hijos pequeños por agentes del estado y entregado a los militares en la comunidad de la Y , del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Presidente Andrés Manuel López Obrador, es una oportunidad inédita que un gobierno emanado de las luchas sociales llegara al poder, siempre tuvimos fe, por eso nunca claudicaremos. Honremos su historia, su lucha, su pensamiento, su amor a la patria. No queremos monumentos, queremos saber a dónde se los llevaron las fuerzas armadas, qué hicieron con nuestros familiares, iniciadores de la revolución posmoderna, ellos que empezaron la lucha por la liberación de nuestra patria del régimen capitalista-neoliberal; esos hombres no se dan en racimos, denos las facilidades para encontrarlos, porque esos que actuaron desapareciéndolos, torturando y asesinando, aún están enquistados en los gobiernos de todo el país. Fueron actos de lesa humanidad, son hechos que no tienen perdón ni olvido. ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!

Celia Piedra, Itanduvi Villalba, Andrés Nájera, Horacio y Daniel, miembros del Comité ¡Eureka!

Llama a frenar la paramilitarización

Para agradecer a Magdalena Gómez y Luis Hernández Navarro sus análisis sobre la difícil situación en Chiapas y en particular la agresión que están sufriendo las bases de apoyo del EZLN. Es necesario detener la paramilitarización e importante que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reitere que debe terminarse la impunidad.

¡Por un mundo donde quepan muchos mundos!

Pilar Noriega García

Sólo hay dos vías en la encuesta de Morena

Una observación al Instituto Nacional Electoral (INE) respecto del cronograma para la encuesta de Morena. Del 8 de septiembre que termina el registro de aspirantes a candidaturas, al 26 de septiembre que empieza la encuesta, habrá 18 valiosos días que en cierto modo se pierden para encuestar.

Me parece que el INE sólo tiene dos vías: pedir una ampliación de plazo al tribunal y aparte tendría que publicar una modificación de su calendario inicial para aclarar que en caso de haber demasiados aspirantes se procederá a dos rondas de la encuesta: la primera para todos los aspirantes y la segunda para los 10 mejores posicionados en cada cargo de la primera. Si no amplían el plazo el INE tendría que comenzar la encuesta a más tardar el 11 de septiembre. Es titánica esta encuesta.

Tomás Arellano Soto

En contra del consumo de comida chatarra

La tendencia durante los años recientes, sobre todo de los gobiernos neoliberales, al incremento del consumo de comida chatarra se debe a múltiples factores que se interrelacionan, como educativos, culturales y, principalmente, económicos, por lo que la propuesta de obligar a los negocios al menudeo a destinar parte de su espacio a la venta de alimentos frescos y saludables como una forma de solucionar el problema es, por decir lo menos, simplista.