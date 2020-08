D

urante la semana pasada, el Partido del Trabajo (PT) realizó diversas maniobras con el fin de convertirse en la tercera bancada más nutrida en la Cámara de Diputados y de este modo adjudicarse la presidencia de la mesa directiva, órgano le-gislativo cuyos miembros se renuevan cada año.

Dichas maniobras, consistentes en la incorporación a su grupo parlamentario de legisladores independientes o pertenecientes a otros partidos, pretenden retorcer el espíritu del acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas al inicio de la actual legislatura, en 2018, cuando se pactó que en el ejercicio 2020-2021 la presidencia de la Cámara de Diputados recaería en el tercer grupo con más legisladores, que en ese entonces, y hasta el viernes 28, era el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además de violentar el llamado Acuerdo Fundacional, los movimientos del PT resultan censurables, pues este partido sumó a sus filas a Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera, y al ex delegado de Coyoacán Mauricio Toledo, personajes que no sólo son impresentables, debido a la larga estela de actos de corrupción y malas prácticas que se les imputan, sino que se caracterizaron por su feroz oposición a la Cuarta Transformación y al proyecto social que ésta enarbola.

En el caso de Toledo, la inquina hacia la coalición de la que el PT forma parte llegó a adquirir un carácter delictivo con las agresiones porriles perpetradas contra actos de campaña de la actual jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo.