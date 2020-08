Seguir los pasos de su madre la ayudó a conocer gente en la industria, pero igual tuvo que demostrar su valía y sentir que estaba a la altura.

Tener a Annie como madre, cuando era más joven, fue como una vara realmente alta que trataba de alcanzar, porque tenía este estándar al que llegar (...) cuando era más joven, tal vez fue un poco intimidante para mí, pero lo convertí en un impulso , aseguró.

En abril disfrutó asociarse con su madre para cantar a dúo el éxito de Eurythmic There Must Be an Angel para un concierto de recaudación de fondos para luchar contra el coronavirus, One World: Together At Home, de Global Citizen. Annie Lennox también coprodujo Back at Wrong.

Me siento afortunada de tenerla para mí , afirmó.

Si bien a Lola Lennox no le gusta convertir su música en un tema, dice que le interesan las personas, la sicología y examinar las emociones.