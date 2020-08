Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 30 de agosto de 2020, p. 5

La popular frase De Iztapalapa para el mundo lleva unos años haciéndose realidad. Las canciones de Los Ángeles Azules, que ya hace décadas se tocaban en los barrios de la Ciudad de México y luego llegaron a los pueblos cercanos, vuelven a sonar, ahora desde Buenos Aires.

De Buenos Aires para el mundo es el reciente álbum de la agrupación. Surge de la relación que los músicos mexicanos han mantenido con el público de Argentina desde la primera vez que tocaron allá, en 1994. En el país del tango, los Mejía Avante se sienten queridos .

Jorge Mejía Avante, fundador y compositor de Los Ángeles Azules, considera que el álbum une a esos dos países en una sola cumbia . Por el lado de Argentina está la cumbia villera, género que se diferencia de la romántica que hacen los mexicanos, por los instrumentos electrónicos que utiliza.

Lo que se baila en pueblos es lo que baila toda la gente , asegura Mejía por teléfono. Ahora que sus canciones siguen llegando a más y más gente, se sienten impresionados de cómo el contacto con los pueblos, que tenían desde niños, los ha ayudado a crecer tanto.

Los Ángeles Azules sabían lo que se bailaba y lo que se buscaba. Así empezaron a surgir sus canciones. Antes de llegar a los grandes festivales de música, tocaron en pueblos de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, el estado de México y la capital del país.

El autor de Cómo te voy a olvidar se siente agradecido con sus padres por haberlos guiado y apoyado. “Es bonito que te digan ‘por aquí, éste es el camino’”. La familia Mejía Avante apostó por la música. Gracias a ella pudieron pagar los estudios de los ocho hermanos. Pagan poco, pero por lo menos comen todos mis hijos , pensaban sus padres.

“Mi mamá nos decía: ‘pónganse a tocar, hagan esto, hagan lo otro, para que no se vayan a la calle y no se me echen a perder’”, recuerda el compositor de El listón de tu pelo y 17 años.