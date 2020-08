Entonces decidió llamar a su amigo Jordi Évole para hacer su última entrevista, con la condición de que se emitiera de forma póstuma. La primera pregunta fue del cantante, inquirió al periodista si se había asustado por su llamada. Éste reconoció que sí y que no sabía ni qué preguntarle. Comenzó un diálogo donde reafloraron el vitalismo y el optimismo de Donés, similar al del video de promoción del sencillo de su último disco, Esto que tú me das.

En la charla se pregunta, con cierta melancolía, ¿por qué no me puedo quedar más? , y afirma: Lo que me interesa es la vida. Mata más el miedo que la muerte. El miedo bloquea, es terrible. El cáncer da miedo y respeto, pero no tengo miedo. La muerte es algo de la vida. Me preocupa no sufrir .