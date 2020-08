El miércoles pasado la asistente médica dio a conocer lo sucedido por medio de su cuenta de Facebook: Me dijeron que era una basura, que iba a contagiar a toda su familia y que no podíamos hacerles nada porque eran del Partido Acción Nacional .

Estando tirada sentí golpes puñetazos en la cabeza y en el cuello , recordó Lira, quien tuvo que usar collarín a causa de las lesiones que sufrió. Agregó que una tía y un tío también han sido agredidos por los vecinos.

Sentí que me iban a matar porque era mucha la saña con que me golpeaban. Ya me habían amenazado cuando la pandemia de Covid-19 estaba en su punto más alto, en mayo , comentó. En esa ocasión, le dijeron que bajara de su auto y que la iban a matar porque era basura que iba a infectar a todo el mundo , narró.

El secretario general de la sección 99 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Salvador Vallejo Villafaña, condenó la agresión y exigió a las autoridades castigar a los responsable.