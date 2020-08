Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una estrategia integral, pero que sea integral no demerita que las estrategias se vayan haciendo paulatinamente, de acuerdo con las posibilidades y recursos de cada país , explica Barquera.

Decidí tratar de usar mi experiencia para enseñar a otras personas sobre lo que vi y que la gente entendiera el vínculo entre la nutrición y esa enfermedad previsible. Era muy obvio que no se tenía idea de que comer comida chatarra y bebidas azucaradas estaba causando estas enfermedades crónicas , relató Akins.

Secuelas de la publicidad

Durante la presentación en línea del documental, el actor Damián Alcázar agradeció a Akins por su trabajo. Dijo estar convencido del poder que tiene el documental para lograr cambios, registro formidable de educación, de conocimiento , y manifestó su preocupación como ciudadano por el problema de salud que aborda El susto.

El actor criticó a la industria publicitaria, que se ha vuelto un facilitador para las grandes industrias sin importar el grado de males que puede provocar a la sociedad . Alcázar también explicó que por ese motivo no hace comerciales. No obstante, el también activista no busca prohibir el consumo de las bebidas azucaradas, sino equilibrar su oferta a través de la regulación.

El filme de Akins, antes de la pandemia, ya había sido presentado en Inglaterra y Estados Unidos, donde sorprendió debido al desconocimiento de lo que ocurre en México. Sin embargo, estaba más preocupada por el público mexicano. Pensó que su película sería odiada debido a que el presidente de su país decía cosas horribles sobre los mexicanos , pero ha sido bien recibida.

Quienes han visto la cinta, le agradecen por haber contado el contexto de un problema que ha llegado hasta las poblaciones indígenas más pequeñas y alejadas del país.

En Chiapas, Gustavo Castro, defensor de los derechos humanos, habló de la manera en que los refrescos se han integrado a la vida cotidiana de las comunidades.

No sólo en las comunidades, la falta de acceso al agua potable es alta, y es muy curioso porque el Estado tiene 33 por ciento del agua superficial de todo el país. Ahí el gobierno quiere atraer las grandes inversiones porque hay mucha agua; sin embargo, la gente no tiene agua, no tiene acceso, y en la medida en que la Coca-Cola puede llegar a todas las comunidades inhibe también, en cierta medida, la protesta, la demanda, la movilización y organización para tener acceso al agua .

En el paisaje, las tradiciones y la economía, los refrescos aparecen como motivos recurrentes. Para Atkins se trata de un problema global que se ha agudizado en México.

La película se puede rentar en la página elsustodocumental.com.