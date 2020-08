▲ El actor Chris Evans en un fotograma de Capitán América. Foto Paramount Pictures

El sitio está destinado a educar, no a abogar, dice Evans. Se creó sin incentivos hacia los extremos. No se muestra el número de vistas de los videos, ni hay botones de me gusta, o secciones de comentarios. La veracidad de los videos es cotejada por un grupo externo.

La razón para hacer este sitio es combatir la proliferación de desinformación , afirmó Evans en una entrevista desde su casa en Boston. Mucha de la desinformación que hay viene de individuos que han creado esas plataformas y sacan pedacitos de información a lugares para crear historias. Y muchas son conjeturas. Uno espera que los funcionarios electos que están en sus cargos sean los que traten de acabar eso .

Evans, cuyo tío fue miembro del Congreso como demócrata por una década hasta el año pasado, dijo que él y Kassen tuvieron que trabajar duro para convencer a los republicanos de participar. El actor de 39 años había encantado a los liberales al comienzo del periodo de Trump al calificar al presidente como un puñetazo o como albóndiga .

Kassen aseguró que la reputación de Evans hizo que fuera una lucha cuesta arriba visitar oficinas del Capitolio presentando una visión de proyecto imparcial: Nuestro trabajo duro y su carisma nos permitieron continuar, pero sí había mucha postura en contra por lo mismo .

Evans comentó que le complace ver que los republicanos publican más videos que los demócratas en el sitio.