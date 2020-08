Fuera de las escuelas los productos chatarra

a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que estudiará la conveniencia de promover una ley que prohíba la venta de refrescos embotellados, así como de los productos llamados chatarra en las escuelas de esta entidad.

Una norma así ya se aprobó en Oaxaca y otras similares se preparan para Tabasco y otros seis estados. Esperamos que lo mismo ocurra en la capital del país, pues, según una encuesta reciente, seis de cada 10 niños padecen el dañino sobrepeso que los citados productos producen. Siendo un problema generalizado, convendría incluso demandar una solución a escala nacional. En todo caso, se trata de acertadas iniciativas estatales, propias de un legítimo y deseable nuevo federalismo.

Movimiento Revolucionario del Magisterio: Iván García Solís, Carlos Terrazo, Jesús Ríos, Araceli Castellanos, Antonio Sánchez, Austreberto Román, Esperanza Ruiz y Flor de María Eguía Lis

Pide reconocimiento para enfermera que salvó la vida de su hijo

Maestro Zoe Robledo, director de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): mi hijo Juan Pablo García Zenteno sufrió un accidente (lo arrolló una camioneta manejada por un menor de edad) en Puerto Vallarta, Jalisco, en la primera semana de junio de 2017.

Lo atendieron en la clínica del IMSS que está en el boulevard Francisco Medina Ascencio. Como sufrió fractura de prácticamente todas las costillas, sólo se salvó una, tuvieron que sedarlo y permaneció inconsciente un buen rato; durante ese lapso una enfermera le daba y le brindaba ánimo.

Cuando ya estaba convaleciente (13 o 14 de junio), mi hijo me dijo: esa enfermera me salvó la vida: pues le platicaba a un bulto, eso era yo papá, pues ella no sabía si yo escuchaba . No sé el nombre de la enfermera y nos apena no haberle dado las gracias, pues yo sólo pensaba en mi hijo.

Propongo que se localice a la enfermera mencionada para que sea considerada a los reconocimientos que está otorgando el IMSS al personal de la salud que ha realizado algo significativo.

Lázaro García Ortiz, teléfono celular 55-6146-8244

Afrenta por cobrar sin medias tintas, opina

Rompiendo con la concepción científico histórica, desde los clásicos griegos pasando por Maquiavelo, Marx, Engels, Lenin y muchos más, que seguramente se asombrarían de ver como el Estado mexicano ha sido degradado y desconfigurado a su mínima expresión, la peor catástrofe de nuestra historia contemporánea la inicia Carlos Salinas de Gortari y va hasta Enrique Peña Nieto; destrozaron todos los cimientos de nuestra estructura social, algo sin parangón en el mundo.

Estado narco oligarca, es la concepción comprobada y corroborada que se ha hecho, desde el análisis más especializado hasta el más humilde, pero hoy es relevante en la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador, directa y sin escalas, a Felipe Calderón Hinojosa, un ejemplar delirante y mitómano capaz de negarlo todo.