Viernes 14 de agosto de 2020, p. 7

La argentina Leila Guerriero se ha hecho el favor de lograr dos cosas: la primera, poseer una mirada a la que no se le escapa nada, ni lo invisible; la segunda, una gran capacidad para analizar el comportamiento humano. Así, de forma ejemplar, se aleja de temas que riman con catástrofe y tragedia, como los retratados en Los suicidas del fin del mundo, para demostrar que los misterios de la vida diaria también son tema periodístico.

La editorial española Libros del Asteroide acaba de publicar Teoría de la gravedad. Una selección de las columnas que Guerriero escribió para la última página del diario español El País. Un compendio que tiene como común denominador hablar de la naturaleza humana. Así, el trabajo realizado para el medio entre 2014 y 2019 sirvió de borrador para este libro.

En Traiciones de la memoria, el periodista colombiano Héctor Abad Faciolince describió a un verdulero argentino que se negaba a hacer ventas a domicilio utilizando como argumento: yo vivo de sus tentaciones, no de sus necesidades . La frase, aplicada a la prensa, explica la naturaleza de las columnas elegidas por Guerriero. Mientras sus colegas se encargan de temas informativos (como la agenda del presidente, el clima o temas internacionales) Leila se decanta por escritos de tentación. Este libro sigue esa estela y se une al de trabajos publicados previamente por grandes periodistas que poseen esa mirada de fabulador, Roberto Arlt, Álvaro Cunqueiro, Josep Pla, Maruja Torres, Jorge Ibargüengoitia, todos ellos, como diría el mexicano Juan Villoro –y quienes también forman parte del grupo– perfeccionaron el difícil arte de vender lechugas por su aspecto . Un libro de periodismo de tentación que reúne 96 relatos y que, gracias a la manera como lo platica la autora, se antoja desde la primera página.

Guerriero cuenta su criterio de selección: tenía que ser de aquellas que tuvieran un clima, con temas que hablaban más de la naturaleza humana. No de cuestiones políticas o sociales que pasaban en el mundo. Pero sí una columna en la que de pronto se hablara del momento en que un niño va a conocer el mar por primera vez o aquella que narra el deslumbramiento de una persona que encuentra, inesperadamente, una voz cantando en el metro de Buenos Aires .

Resolver embarcarse en una tarea de semejante envergadura no se toma así como así. La idea del libro vino motivada por el encuentro de Leila y el editor Luis Solano, quien le propuso hacer una selección para el compendio.

“…un día nos encontramos en Madrid, haría dos años que yo publicaba, y me dijo que le encantaban. Ahí me preguntó si me parecía hacer una selección de los textos para ponerlos en un libro. Y bueno, de ese encuentro pasaron un par de años más. Un día, Luis me escribió preguntándome si me parecía que ya había un buen capital de columnas acumuladas para seleccionar. Yo le dije que sí”.