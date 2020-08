Al principio hasta me esperé a ver si me ofrecían más , revela; pero no se pudo, y terminé por aceptar menos de la mitad. Son momentos difíciles, pero cualquiera que pretenda irse aspira a mejores cosas. Y el panorama es preocupante, porque no se ve que vaya a cambiar pronto .

▲ La Princesa Azteca tuvo que reducir sus aspiraciones económicas para poder reaparecer en el cuadrilátero. Foto María Luisa Severiano

Esa función sin público no tiene mucho sentido , considera Jackie; la gente quiere verla, no creo que por televisión consiga los mismos resultados. Merecemos ganar bien de acuerdo con una pelea así y en estas condiciones nos bajarían mucho el sueldo. Incluso ahora que peleé en julio, a pesar de la publicidad, muchos no se enteraron. Hasta me preguntaban si ya me había retirado .

Una heroína como Nava necesita del público para crecer. La electricidad que fluye entre las butacas tiene efectos tangibles en lo que sucede sobre la lona. Por mucha concentración, la energía que desborda la gente en las arenas alimenta las emociones de las peleadoras. En el regreso en foros casi vacíos, la Princesa Azteca se sintió un poco desolada.

En verdad que es muy raro pelear así , explica; “tenemos que mentalizarnos. No es lo mismo sin gente. Parece una sesión de espárring que se ve muy bonita por televisión. Pero no hay adónde voltear, no tienes referentes que te digan cómo va todo. Incluso se fue muy rápido, de pronto vi una pantalla que decía que ya íbamos en el round nueve, pero yo pensé que era el siete, porque no vi a la muchacha que anuncia cada episodio”.

El boxeo enfrenta un periodo de desempleo, reconoce. Los que gozan de mayor fama tienen privilegios. Ella misma los tiene y aun así advierte dificultades para llegar a acuerdos con sus promotores y patrocinadores.