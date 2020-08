Archundia admitió que el videoarbitraje “ayuda a Macías a quitar un segundo penal que había sancionado de forma errónea. Efectivamente, no era... El arbitraje empezó muy bien las semanas iniciales, pero esta empeoró, hubo mucha disparidad en criterios.

El penal que concretó el auriazul Carlos González es muy discutible, pero aquí también es culpa del delantero que simula. Los futbolistas están fingiendo muchas faltas; no entiendo, pues hacen muchas pesas, pasan horas en el gimnasio, pero en la cancha son muy frágiles, se caen muy rápido , comentó irónico.

Para el ex árbitro Armando Archundia el trabajo de Óscar Macías en el partido entre Pumas y Bravos (1-1) no fue tan malo, a pesar de que varios analistas lo tildaron de desastroso . Sin embargo, el nazareno fue sancionado y no pitará en la fecha cuatro, determinó la Comisión de Arbitraje que este lunes asignó a los silbantes para la jornada de media semana.

En el juego Xolos contra Tigres no me gustó el trabajo de Fernando Guerrero, tampoco me pareció buena la labor de Adonai Escobedo en el Pachuca frente a Querétaro, porque debió expulsar al defensa central Óscar Murillo y tendrían que haber quedado 10 contra 10; el resultado hubiera sido diferente .

Consideró que las nuevas reglas determinadas por la International Board se están cumpliendo sin mayores complicaciones, pero resaltó que la problemática reside en la falta de uniformidad para sancionar acciones similares.

Murillo debió haberse ido por la misma razón que echan en otro partido a Eduardo Torres, de Chivas , quien en su debut sólo jugó 34 minutos antes de ser expulsado tras aplicar un pisotón a un rival.

“En la mala apreciación tiene que ver la ubicación, pues el hecho de que esté uno cerca de la acción no quiere decir que tenga el mejor ángulo. Pero todo esto es falta de trabajo técnico-táctico de los instructores. Lo vengo diciendo, me parece que no los está preparando adecuadamente Arturo Ángeles, compadre de Arturo Brizio… Está quedando a deber”, puntualizó.