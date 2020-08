En el primer día de reinicio de actividades, explicó Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificentros, únicamente nueve centros no abrieron, pero paulatinamente se incorporarán al servicio para tener a los 60 en operación.

Estamos trabajando a 50 por ciento de la capacidad, con un máximo de cuatro vehículos por línea, al empezar con la terminación de placa 7 y 8, que no pasaron la verificación en marzo por la emergencia sanitaria, pero la oferta está de acuerdo con la demanda , señaló.

Con el programa de citas, comentó, se tiene un control del ingreso, se evita a los llamados coyotes y las aglomeraciones, se reduce el tiempo de atención –que osciló entre 15 y 20 minutos– y disminuyen los riegos de contagio.

Los vehículos son desinfectados al ingresar y al salir de las instalaciones y no se atenderá a nadie que no tenga cita, pero en este momento, para quienes les toque verificar, no tendrán problemas de saturación. El servicio está más relajado , indicó.

Algunos automovilistas entrevistados señalaron que costó trabajo sacar la cita, pero lo logramos y aquí estamos ; otros solicitaron informes de dónde cumplir con el trabajo comunitario a que están obligados por violar el Reglamento de Tránsito, pero no obtuvieron respuesta.