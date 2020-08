Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Lunes 10 de agosto de 2020, p. 24

Moscú. Como parte de su repertorio de alquimia electoral, las autoridades de Bielorrusia no darán a conocer los resultados de los comicios presidenciales de ayer antes de este lunes, en el mejor de los casos, aunque la demora –sobre todo habiendo tan pocos votos que contar, poco menos de 7 millones forman el padrón y por supuesto no todos acudieron a las urnas– no hará más creíble el triunfo de Aleksandr Lukashenko, el actual presidente que opta, a cualquier precio, por su sexta relección desde 1994 con respaldo que debería ser, como a él le gustaría, no menor de 80 por ciento de los votos depositados.

Por lo pronto, según las encuestas a pie de urna de las autoridades, Lukashenko obtuvo 79.07 por ciento y su principal rival, Svetlana Tijanovskaya, candidata unificada de la oposición, tan sólo 6.08 por ciento. En contraste, las encuestas de salida que llevó a cabo la oposición muestran que por Tijanovskaya votaron 71 por ciento y por Lukashenko, sólo 10 por ciento. ¿A quién creer?

Antes de abrir las casillas ya había votado –según la máxima autoridad electoral bielorrusa– más de 41 por ciento del padrón, usando la poco clara modalidad del voto anticipado, que se presta a todo tipo de manipulaciones y ajustes, en cambio quienes acudieron a las urnas ayer se encontraron con la novedad de que no había suficientes boletas para todos y, en algunos lugares, después de cerradas las casillas en el resto del país, seguían votando algunos seguidores del presidente.

También aparecieron de repente –supuestamente como loable medida para evitar contagios de Covid-19– incontables barreras para poder votar. En Moscú, según pudo verse, junto a la embajada de Bielorrusia se formaron kilométricas filas de los bielorrusos registrados aquí que desde las ocho de la mañana quisieron ejercer su derecho al sufragio.