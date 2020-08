C

omo en las novelas de Ernesto Sábato, empiezo por el final. ¿Dónde quedó la 4T? Donde siempre ha estado. En la mente y en la imaginación de muchos mexicanos que votaron por AMLO.

¿Qué es la 4T? Ahí sí que entramos en problemas.

Como se trata de un concepto polisémico –y ahí su fuerza narrativa–, quiere decir muchas cosas para muchas personas. A partir de la narración lineal de la historia que propone AMLO –Juárez, Madero y Cárdenas–, se pueden imaginar muchas combinaciones discursivas. Todo, en el terreno del simbolismo. Aquí, más que elaboraciones teóricas, son imágenes. Sobre las distintas maneras en que AMLO se conecta con la gente. En este ámbito que se expresa el apoyo a AMLO.

Gobierno de coalición. Pero AMLO preside un gobierno de composición, no lo llamo de coalición, aunque tres partidos así lo hicieron, porque en su integración jugaron factores políticos ajenos a esa coalición. Por ello ni el más coherente, puro, transparente de los gobiernos en régimen autoritario o democrático está libre de contradicciones internas. Al contrario, ese es el lubricante que lo aceita. A lo mejor el gabinete celestial de Dios está libre de contradicciones, pero aún ahí los ángeles y arcángeles son bien facinerosos.

Ciento ochenta grados. Me parece más interesante discutir por qué el gobierno federal hace lo que hace. Esto resalta de manera notoria en las políticas donde AMLO ha dado un giro de 180 grados respecto a lo que planteaba en sus campañas electorales. Menciono tres: el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y la austeridad como eje del programa económico. En éstos, como en otros casos, priva desde luego el pragmatismo del Presidente, pero alimentado por el estado que guarda el Estado que recibió.

Crisis orgánica. Los resultados electorales de 2018 y el gobierno de AMLO son la consecuencia de la crisis orgánica que explotó en el siglo XXI en México. Como he argumentado antes, la erosión y fragmentación del Estado ocurridas paulatinamente en los últimos 30 años fueron el producto combinado de las crisis económicas, políticas y sociales, agudizadas por el rotundo fracaso de la guerra contra el crimen organizado. Los resultados electorales de 2018 pusieron al descubierto una crisis orgánica que venía gestándose, uno de cuyos signos más evidentes y preocupantes fue el desfondamiento del sistema de partidos. La coalición que se armó a partir de 1997 y hasta 2018 se disolvió bajo el peso de la corrupción, y la nueva coalición de fuerzas sociales no existe aún. Se generó una coalición electoral con AMLO en el centro y Morena como el instrumento. Pero esa coalición no terminó ni en partido ni en movimiento.