Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de agosto de 2020, p. 25

Madrid. El paradero del rey emérito Juan Carlos era ayer un misterio después de que abandonó abruptamente España en medio de escándalos, y República Dominicana, su destino de acuerdo con el reporte de varios medios locales, informó que no tenía registro de su llegada. Un medio español especuló que se encontraba en Portugal. El palacio real anunció el lunes que Juan Carlos I, quien abdicó en 2014 por un escándalo anterior, dejaba el país para que sus asuntos personales no afectaran el reinado de su hijo, el rey Felipe VI. La cadena RTVE, que citó fuentes no identificadas cercanas a Juan Carlos I, informó que el ex monarca quería regresar pronto a España; el diario El Mundo señaló que podría volver en septiembre.