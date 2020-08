La mayoría de las quejas estaban ligadas a productores ejecutivos y directivos, dijo BuzzFeed News, pero un ex empleado dijo que DeGeneres debe asumir mayor responsabilidad por el ambiente laboral de su programa. Los denunciantes no fueron identificados.

En el comunicado, se dijo que la compañía y DeGeneres toman las quejas sobre su cultura laboral con mucha seriedad y que la empresa matriz trata de determinar la validez de los señalamientos reportados públicamente y entender las operaciones diarias del programa de televisión.

“Como resultado, WarnerMedia entrevistó a docenas de actuales y antiguos empleados sobre el ambiente en The Ellen DeGeneres Show... Y aunque no se corroboraron todas las denuncias, nos sentimos decepcionados porque los primeros resultados de la investigación indicaron algunas deficiencias relacionadas con el manejo cotidiano del programa.”

DeGeneres escribió que siente una profunda compasión por las personas que son tratadas injustamente o ignoradas, pues ella misma ha sido juzgada por quien soy . Habló del precio que pagó por ser abiertamente gay.