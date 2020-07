Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de julio de 2020

Ante la incertidumbre que vive el medio teatral, actores, directores y dramaturgos siguen dispuestos a adaptarse, explorar y enfrentar la nueva realidad, esperando regresar, pronto y con nuevos bríos , a los escenarios, tras hacer streamings en vivo.

En la segunda temporada de Inicio de sesión –experimento escénico en las entrañas del teatro , donde los actores hacen su primera lectura y acercamiento a una nueva obra, conocen al personaje y definen, junto con directores, la representación de un texto–, aparecerán, con un elenco renovado y en vivo frente a internautas: Diana Bracho, Dolores Heredia, Daniel Giménez Cacho, Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Marimar Vega, Alberto Estrella y Benny Ibarra, entre otros, quienes apoyarán a reunir fondos para La casa del actor Mario Moreno.

En la escritura de textos, además de Reynolds Robledo, Conchi León y Ximena Escalante se suman David Olguín, Maribel Carrasco, Luis Mario Moncada y Gabriela Guraieb. En la dirección estarán Lorena Maza y Enrique Singer, quien ya había intervenido en la temporada anterior.