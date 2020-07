“El diputado ha estado diciendo que nosotros tenemos arreglos de complicidad con la industria inmobiliaria, con los cárteles inmobiliarios. Falso de toda falsedad. Yo no conozco a ningún inmobiliario, lo he dicho en voz alta y quedito donde sea. Yo no tengo ningún arreglo con nadie”; a lo que el legislador del PRD, Jorge Gaviño, contestó: Ya está predeterminado que va a ser un hombre ; sin embargo, no mencionó un nombre en específico.

Al no ser parte de la Comisión Permanente, el diputado Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación, envió un comunicado en el que consideró que el cambio de turno es violatorio de la ley y el reglamento del Congreso, pues no tiene la facultad para dictaminar sobre el tema.

Chavira, presidenta de la Comisión de Administración, informó que enviarán las grabaciones de las entrevistas de los aspirantes a la Comisión de Normatividad para acelerar la presentación del dictamen para su análisis y, en su caso, aprobación.