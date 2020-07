Marlene Santos A.

Periódico La Jornada

Martes 28 de julio de 2020, p. a11

A Claudio Suárez le consta que el equipo de la UNAM remunera poco a sus jugadores. En mis inicios, ya en Primera División, no me alcanzaba ni para los pasajes. Tenía que hacer talacha, completaba mis gastos en ligas amateur, ¡increíblemente ahí me pagaban más! Poco tiempo después las cosas mejoraron, pero no mucho, luego pasé a Chivas ganando bien, y en Tigres, ¡mejor! , indica.

El Emperador considera injusto que a varios futbolistas de la Liga Mx les hayan rebajado salarios ante la crisis generada por la pandemia. Entiendo que nadie esperaba esta situación, que muchas empresas han perdido dinero, pero para eso se debe negociar. Lamentablemente en México no hay un sindicato de jugadores ni forma de protegerte , sostiene.

“Me hubiera gustado hacer toda mi carrera en Pumas, es una buena institución; sin embargo, uno debe pensar en su futuro, porque muchos equipos te lo manejan sentimentalmente, te piden que sientas los colores; no obstante, cuando ya no les sirves, sin miramientos te dan tu patada.