Las condiciones siguen siendo muy cercanas al directo , explicó el diyéi a un medio local. “Las imágenes más impresionantes fueron tomadas por dron y desde un helicóptero que no podía transmitir en vivo.

Henri PFR, de 24 años, ha tocado tres veces en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales de electrónica más importantes del mundo. El joven belga también es productor y ha recibido reconocimientos de oro y platino por sus sencillos.

Con los clubes aún cerrados y los festivales cancelados, la música electrónica no está en la fiesta. Desde el confinamiento, yo mismo he tenido que renunciar a un centenar de fechas. Este espectáculo único es entonces para mí una oportunidad de volver a poner a todo un equipo a trabajar, pero también de ofrecer un concierto inédito y original en un contexto particular , expresó.

Durante una hora, Henri bailó y pinchó su música sobre una esfera metálica para celebrar el día en que Bélgica fue reconocida como un Estado. La presentación está disponible en las redes sociales del diyéi.