Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 31

Habitantes de la colonia Juárez solicitaron al Congreso de la Ciudad de México aplicar una consulta ciudadana con la finalidad de avalar los cambios de uso de suelo para la construcción de hoteles en la zona.

Sergio González, del colectivo Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia, afirmó que buscaron a los diputados Fernando Aboitiz, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, y a José Luis Rodríguez, del distrito 12, para organizar la consulta; sin embargo, no obtuvieron respuesta de ninguno.

“(Rodríguez) no está del lado de la ciudadanía; tenemos un diputado que no está escuchando a sus representados, que trae una agenda política de un solo grupo que no es de los intereses de la ciudadanía. Me parece grave que le hayamos solicitado esa consulta y la haya ignorado.

Nosotros retamos a nuestro legislador local a que, antes de votar a favor, haga una consulta y veamos si la población está de acuerdo, porque nos parece sumamente vertical e incorrecto que un diputado local decida por el destino de quienes habitamos la colonia.

Reiteró que todos los cambios de uso de suelo deben contar con una opinión ciudadana que sea un elemento indispensable para aprobar o rechazar los proyectos.