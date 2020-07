El compositor ganó un Óscar por su trayectoria en 2007, así como otro en 2016 por la música de The Hateful Eight (Los ocho más odiados).

Quizás el silencio que él inició hace unos días es lo que será lo más difícil para nosotros de escuchar, porque será un silencio muy, muy largo.

Entre la música de Ennio Morricone para películas destaca aquella con aullidos de coyote para el clásico del spaghetti western El bueno, el malo y el feo (Il buono, il brutto, il cattivo).

Asímismo, las canciones de la épica Once Upon A Time In America (Érase una vez en América), ambas dirigidas por su compañero de clase Sergio Leone.