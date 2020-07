Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 18 de julio de 2020, p. 9

Robert Dante Siboldi, entrenador de Cruz Azul, aseguró que su equipo ya no se quedará callado cuando otros clubes traten de sobrepasarse. En ese sentido, indicó que busca inculcarle a sus pupilos el carácter y la personalidad que tenía La Máquina en la época cuando él se integró al plantel como jugador.

El timonel uruguayo mencionó lo anterior al ser interrogado ayer sobre la riña que tuvo con el defensa Guido Pizarro y el portero Nahuel Guzmán, el pasado miércoles en la semifinal de la Copa por México ante Tigres, donde los celestes vencieron en tanda de penales al cuadro regiomontano.

Según diversos medios, el arquero felino trataba de desconcentrar a los cementeros en cada cobro de penal vociferando frases ofensivas, actitud que no fue tolerada por Siboldi.

Sabemos qué es lo que ellos (Tigres) utilizan y se dieron cosas que antes nos quedábamos callados, ahora ya no, es lo que intentamos transmitir. Somos un equipo importante y debemos defender a nuestra afición e institución a muerte, y cuando alguien quiere imponernos cosas extrafutbolísticas no lo vamos a permitir, es lo que intenté desde mi lugar , mencionó ayer el entrenador charrúa durante una videoconferencia.

El equipo peleó hasta el último minuto y así lo queremos ver siempre, entregado, sin importar el resultado. Si vamos ganando que seamos quienes estemos encima del rival, no defendiendo un marcador para que no nos empaten o nos derroten, Cruz Azul no juega de esa manera, debe proponer su futbol en cualquier escenario y situación , agregó.

Siboldi descartó hablar del desempeño de otros entrenadores celestes, pero afirmó que durante su gestión ha tratado de regresarle al plantel la actitud triunfadora que lo caracterizó en otros tiempos.

“No puedo hablar de procesos anteriores. A mí de jugador me tocó en Cruz Azul que salíamos con la idea de ganar y quiero mantener eso. Si antes no había ese carácter y esa personalidad, lo tenemos que retomar, porque este club así ha sido históricamente, de no doblarse nunca ante la adversidad, de sacar adelante los partidos, de pelear hasta el último minuto.