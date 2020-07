Karla Torrijos y Erendira Palma

Periódico La Jornada

Jueves 16 de julio de 2020, p. a11

Luis Fernando Flaco Tena, entrenador del club Guadalajara, dio positivo a coronavirus en las pruebas de detección realizadas al plantel el pasado martes, previo a viajar este jueves a la capital del país para disputar ante el América la semifinal de la Copa por México, informó ayer la institución tapatía mediante un comunicado de prensa.

Detalló además que el entrenador se encuentra con buen estado de ánimo y por ahora se mantiene en aislamiento, bajo la vigilancia del cuerpo médico. El Flaco, quien será sustituido por Salvador Reyes, se perderá lo que resta de la pretemporada y al menos la primera fecha del torneo Guardianes 2020.

“Me siento bien, no tengo síntomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, ni tos, no me siento mal, obviamente tengo la incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo esto, saber que fui la única persona que resultó positivo en todo Verde Valle.