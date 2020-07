Pero, tras saberse (el fallo) y fue lo correcto, desde luego, quedamos muy contentos porque pudimos defender lo hecho en la cancha . Con el veredicto en su favor, Guardiola exigió: Si estás en desacuerdo con algo, vengan y toquen la puerta y hablen con nosotros. No andar a escondidas, con rumores ... siete, ocho, nueve clubes, hablando (a nuestras espaldas). ¡Háganlo en la cancha!

El técnico español señaló que el City merece recibir una disculpa por parte de esos rivales que aseguran que el City hizo trampa y mintió reiteradamente , pues actuaron con prejuicios y no se tomó en cuenta la presunción de inocencia .

En un impactante veredicto, los tres jueces del TAS señalaron que varias de las denuncias de la UEFA de que el City quebrantó el reglamento financiero no se podían comprobar o que habían expirado.

El club no fue del todo exonerado. Se falló que algunas de las pruebas que la UEFA pudo haber esgrimido no se podían tomar en consideración. El TAS también indicó que el equipo no cooperó y por ello le impuso una multa de 10 millones de euros (11 millones de dólares), aunque mucho menor a la original de 30 millones.

Mourinho cuestionó: Si el Manchester City no es culpable, sancionarles con varios millones es vergonzoso. Si eres inocente, no te pueden castigar. Por otra parte, si eres culpable, te tienen que suspender. Por eso es una decisión vergonzosa. Es un desastre , afirmó el entrenador portugués.

Klopp, a su vez, se pronunció alarmado por el futuro del reglamento financiero. No creo que fue un buen día para el futbol. Si alguien no se involucra, entonces la gente más rica del mundo o los países podrán hacer lo que les dé la gana en el futbol y la competición se verá afectada , opinó.