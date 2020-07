Denuncia fraude y estafa de HSBC

Q

uiero denunciar por este medio cargos en mi tarjeta de crédito del banco HSBC, los cuales no reconozco. He solicitado aclarar los saldos acumulados, sin éxito. El 9 de marzo intenté pagar por Internet la tenencia de mi auto con la tarjeta de crédito por el monto establecido en el formato de Tesorería; sin embargo, la operación fue supuestamente rechazada. Fui a sucursal y me informaron que la tarjeta estaba rechazada. Hice dos intentos más en sucursal y el pago no se realizó, pues les marcaba tarjeta rechazada.

En mayo, al revisar mi estado de cuenta aparecía el cobro de la tenencia con un monto mucho mayor al que era, y dos promociones por 34 mil 717 pesos no aprobadas ni autorizadas; el resultado en mi tarjeta, un saldo pendiente de 97 mil 926 pesos, siendo que pago las tarjetas con puntualidad y sin deber intereses. En la página de la Tesorería no había ningún pago por parte de HSBC, por lo que tuve que pagarla en otro banco.

Tras quejarme una vez más, por teléfono me dieron el folio 00220210384, pero a los pocos días me informaron que el folio fue cancelado. A la fecha sigo con una supuesta deuda de 50 mil pesos. Mucho agradeceré publicar la presente, para que los directivos de HSBC resuelvan mi caso. Teléfono celular: 55-4822-9423

Fátima Chávez Barajas

Sara Sefchovich y los elogios de AMLO

El Presidente y su esposa comieron en un restaurante y él, en un amplio largo discurso felicitó al dueño, pues, según dijo, a pesar de cerrar varios meses por la pandemia, siguió pagando a sus empleados. Yo le digo al mandatario que muchos ciudadanos hemos hecho lo mismo, y aunque no somos empresarios, de todos modos no hemos dejado de pagar los sueldos a quienes nos ayudan, con todo y que desde marzo están en sus casas cumpliendo el encierro ordenado por las autoridades.

Tampoco hemos dejado de apoyar al del camión de la basura, al músico que pasa tocando su trompeta, al que arregla la fuga de agua en la calle, al que reparte el periódico. Este país se sostiene porque muchos cumplimos, aunque nadie nos lo agradezca y muchas veces nos maltraten con el discurso o con leyes absurdas que se les ocurren.

Sara Sefchovich

Los mexicanos, frente a una involución social