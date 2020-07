Encinas informó que las entidades con más fosas clandestinas localizadas son Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, en las que se concentra 57 por ciento del total; destacó que ello refleja, simplemente, la voluntad de colaboración con la CNB por parte de los respectivos gobiernos y fiscalías estatales; en tanto, las autoridades de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala no han aportado la información requerida a las instituciones federales.

Así se tratara de un solo individuo, la ausencia sería una tragedia. Pero la cifra expuesta ayer por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y por el subsecretario del ramo, Alejandro Encinas, quien preside la CNB, da cuenta de un abismo de horror masivo y colectivo que no puede ser ignorado ni soslayado, el cual sigue agraviando a la sociedad de manera permanente.

Más allá de la indudable responsabilidad histórica que corresponde a Felipe Calderón y a sus principales colaboradores por esta herencia de pesadilla y de la obvia necesidad de esclarecer crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles –la desaparición forzada es uno de ellos, porque su comisión se prolonga durante toda la ausencia de la víctima–, es dolorosamente claro que procurar e impartir justicia de manera individual para todos y cada uno de los más de 70 mil casos resulta una tarea imposible. Muchos de los autores materiales e intelectuales de esos delitos han sido devorados por el mismo paroxismo de violencia inducido a partir de 2006; la mayor parte de las pruebas se ha desvanecido en los entresijos de dependencias públicas muchas veces coludidas con los criminales y en no pocos casos las familias de las víctimas fueron diezmadas hasta el punto de que no queda nadie que reclame a la persona ausente y un número determinado de desapariciones no llegó ni siquiera a conformar un expediente.