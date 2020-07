Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 14 de julio de 2020, p. 7

El actor Raymundo Capetillo fue economista de profesión y maestro de inglés, se adentró en la política y encaró la vida con valentía, pero su última batalla la perdió contra el Covid-19.

Pasada la medianoche del domingo, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó en redes sociales el fallecimiento de Capetillo, tras haber permanecido hospitalizado desde el pasado 4 de julio.

El actor, de 76 años de edad, fue galán de telenovelas, pero también un conocido villano por los papeles que encarnó en diversos melodramas. Comenzó su trayectoria a finales de la década de los 60; asimismo, participó en teatro y cine. Sus actuaciones se recuerdan en Rosa salvaje, Mujeres engañadas, El manantial, Soñadoras, Cadenas de amargura o Amor bravío, entre muchas otras.