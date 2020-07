▲ El defensa argentino Fernando Tobio aseguró que lo hicieron entrenar pese a tener coronavirus, aunque no aclaró si las prácticas fueron de manera grupal o individual. Gracias a todos. Ya estoy mejor del Covid. Más allá que me hicieron entrenar en Toluca. Ya estoy mejorando. Gracias a todos , publicó en Instagram. En total el equipo ha reportado 12 casos positivos, pero no dio los nombres. Foto Jam Media