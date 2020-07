C

uando releí la columneta anterior, o sea la del lunes 6, con el fin de darle debida continuidad, tuve la impresión de que había exagerado en el anuncio sobre lo convulsionante de los contenidos que conformarían la edición que la multitud tiene hoy en sus manos. En ese momento no reflexioné que, por crear expectativas tan soflameras, se abren amplias posibilidades de quedar como exagerado y mitotero. Decidí, entonces, enmendarme la plana y bajarle de nivel y color a mis excesos prospectivos. Como es, para bien o para mal, costumbre, recordé a Monsi y me dije a mí mismo: mí mismo, recuerda a los doctorcitos de la tele que se dedican a fatigar el apocalipsis para epatar audiencias y abultar la faltriquera .

Con ese ánimo, abrí mi libreta escolar, que sigo manejando mejor que la mágica laptop, y comencé a revisar la abrumadora colección de las notas con las que los reporteros y colaboradores de este diario suelen asolar mis días. (Y, para ser veraz, también mis noches, plenas de insomnio o de pesadillas). A la tercera ficha que leí, en automático ya iba de regreso a ese estado de ánimo que se está convirtiendo en forma permanente de vida: asombro, incredulidad, alarma, indignación, temor galopante y la rabia incontrolable que produce la impotencia.

Perdón por todo lo que a continuación relato o, mejor dicho, reboto, pero no me quedó otro recurso para atenuar mis neuras reacciones que el consuelo de compartir con ustedes esta malhadada información. Acepto que, con ello, me acomodé en los zapatos del mentecato, es decir, del captado de mente. (Así calificaba la sorna popular a quienes consideraba privados de entendederas).

Antes de iniciar la retahíla de los graves acontecimientos de estos difíciles días, les comparto, porque siento que viene al caso, una expresión atribuida al excepcional filósofo y escritor inglés Aldous Huxley: (versión de una memoria no muy confiable). “¿Cómo saber si nuestra vida en la tierra no es sino el infierno al que nos enviaron de otro planeta?

Vengan (prestados, pero ciertos), otros datos:

Orlando Delgado Selley.- […] si los diez más ricos de México, cuya fortuna es de 134 mil 400 millones de dólares; es decir, 2.7 billones de pesos, 11.5 por ciento del PIB de 2019, aportaran a la hacienda pública uno por ciento de sus ingresos anuales como contribución especial, con estos recursos se fortalecería el sector salud, se pagarían las transferencias durante el periodo de emergencia y habría recursos sobrantes para otras asignaturas y… ¡su fortuna apenas se modificaría!