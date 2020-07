Londres. En el tercer día de juicio contra el tabloide británico The Sun por difamación, el actor estadunidense Johnny Depp explicó que mientras estuvo casado con Amber Heard se drogaba tanto que no estaba en condiciones de lastimarla.

No la empujé ni la agredí de ninguna manera y ciertamente no estaba en condiciones de hacerlo , aseguró. No estaba en condiciones físicas de empujar a nadie .

La pareja se conoció en 2011 en el rodaje de The Rum Diary, se casó tras la rehabilitación de Depp en 2015 y se divorció menos de dos años después.

Los abogados de Depp intentan presentar a Heard como una manipuladora en busca de publicidad que estuvo recogiendo pruebas perjudiciales contra su marido desde el principio.

NGN señaló que tiene evidencia abrumadora de que el actor atacó repetidamente a su compañera entre 2013 y 2016. Su abogada, Sasha Wass, repasó cada episodio en detalle.

La tiró del pelo y le dio una bofetada, le escupió en la cara mientras sostenía una botella de licor de la que bebía. Durante todo ese tiempo le gritaba que la odiaba, la arrojó contra una mesa de ping-pong que se derrumbó , declaró Wass.