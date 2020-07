Considera acertada la reunión con Trump

l suscrito, no obstante su ignorancia, considera acertado que el mandatario Andrés Manuel López Obrador se haya reunido con su homólogo de Estados Unidos, pues no se debe olvidar que AMLO es Presidente de todos los mexicanos, se quiera o no aceptar, no sólo lo es de los desposeídos.

Ángel P. Guerrero Osorio (87 años)

Puntualiza datos del sector minero

Nos referimos a las notas Minería, industria próspera en municipios empobrecidos , publicada el 14 de junio pasado, y Mineras ganan millones, pero pagan impuestos casi de manera simbólica , publicada el 21 de junio, de Braulio Carbajal, en La Jornada, haciendo estas puntualizaciones:

La minería es una actividad esencial para la economía nacional y para el desarrollo de otras industrias, opera en zonas remotas (696 comunidades en 21 entidades) y es, muchas veces, la única opción de sustento económico y apoyo de los gobiernos para llevar servicios básicos que elevan la calidad de vida. El sector minero contribuye con 2.4 por ciento del producto interno bruto nacional, 8.2 por ciento del industrial y paga salarios 39 por ciento superiores a la media nacional. El ingreso mensual promedio de un profesionista del sector es de 17 mil 521 pesos, arriba de los 11 mil 549 a escala nacional (fuente: STPS). Esta industria genera 379 mil empleos directos y 2.3 millones de indirectos. Durante la contingencia ha mantenido su nómina garantizando salarios y prestaciones.

En 2019, la minería aportó 43 mil 95 millones de pesos por impuesto sobre la renta, derechos superficiales y nuevos derechos. De 2016 a 2019 pagó 174 mil 500 millones en tributos, de acuerdo con la SHCP, 5.8 veces el presupuesto de Zacatecas. Los afiliados publican informes anuales, adoptan el código de ética de la Cámara Minera de México (Camimex), participan en iniciativas de transparencia y en la recuperación económica con prácticas sustentables.

Karen Lucía Flores Arredondo, directora deneral de Camimex

Reconocen activismo de Juvenal López

Hace un mes el virus se llevó a uno de nuestros mejores guerreros: Cástulo Juvenal López Pacheco. Hoy sigue presente entre nosotros. Desde niño participaste en marchas al lado de tu pueblo, de tu comunidad oaxaqueña, de la Mixteca. Se recuerda que, a los 15 años, comenzaste a defender a los pueblos originarios contra el despojo de los saqueadores de entonces y de hoy día, pero donde apreciamos más tu tamaño magnífico es en el levantamiento de La Comuna de Oaxaca, armando trincheras con todos los compas, diseñándolas para dar mejor cobertura y resistencia, asegurando las ollas y las fogatas para que a nadie le faltara alimento durante los largos días y noches de las demandas al rojo vivo contra el sátrapa.