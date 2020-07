En enero, relató Jaime Bonilla, traía una tos muy fuerte, con problemas respiratorios y me cansaba muy rápido. Me dolía la cabeza y me hicieron unos análisis . En otra reunión dijo que el doctor lo había visto medio fatigado , le diagnosticó sinusitis y le prescribió algunos medicamentos.

Tenía los anticuerpos. Quiere decir que a mí me dio por allá de enero, pero nunca fue tan fuerte como para tumbarme: dolor de cabeza, cuerpo cortado, unas veces calentura y problemas para respirar, lo típico de una gripe , señaló.

A su lado, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer que al gobernador Bonilla se le han aplicado tres pruebas PCR.

La última, realizada la semana pasada, confirmó que aún está en riesgo de contagio. Desde el inicio de la pandemia, informó Pérez Rico, la entidad se mantuvo entre los primeros tres lugares de contagio y defunciones a causa del virus.