De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 7 de julio de 2020, p. a10

Rafael Márquez, ex capitán de la selección nacional, lamentó el manejo que los federativos hacen del balompié mexicano. Me da tristeza , externó durante la presentación que hizo el lunes de la academia de futbol que lleva su nombre, la cual buscará impulsar a niños talentosos en la ciudad de Guadalajara.

El defensa que vivió una época de gloria con el Barcelona consideró que la estadunidense Major League Soccer (MLS) superará a la Liga Mx, sobre todo porque aquí se privilegian los intereses económicos y se ha descuidado el desarrollo deportivo.

“Me da tristeza cómo se maneja el futbol mexicano. Vemos otras ligas, como la MLS, que a cada momento está mejor y si todavía no nos ha superado, seguramente pronto nos va a rebasar.

“Tiene una organización seria. Aquí las cosas son diferentes, no existe un solo objetivo, cada quien ve su beneficio y eso afecta al futbol. Cada vez surgen más aspectos que perjudican, son decisiones económicas, pero no es el punto de declarar esto, ya lo he dicho otras veces y conocen mi punto de vista.