Los más escépticos hicieron todo tipo de ritmos de percusión y menearon la cabeza casi contra su voluntad. La orden del pabellón era clara: levantarse está bien, pero alocarse de más, no. Eso fue básicamente lo que pasó, con parejas bailando cerveza en mano, cantando, abrazándose, disimulando.

Cuando la música empezó, todo fue tan desconcertante como cualquiera puede imaginar, aunque no tanto como un concierto en un autocine, la más peregrina de las ideas surgidas de la pandemia.

Alguien recriminó a otro que no se pusiera la mascarilla todo el tiempo, pero fue algo inevitablemente pasajero.

Lo que no había visto era un pabellón enorme con tantas butacas azules, tanto cemento bajo sus pies, pues, acostumbrado a ver miles de cabezas, miles de manitas alzadas, esa no era la mejor de las perspectivas. Arrancó con En las calles de Madrid.

El concierto de nuestras vidas

Fiel a su épica rockera, había reiterado Loquillo en días previos que el del viernes sería el concierto más importante de la vida española. Claro que lo fue: No sería humano si no dijera que la emoción es tremenda. Durante estos meses todos hemos perdido a familiares y amigos que no volverán, pero estarán siempre en nuestros corazones .

Ahora que Loquillo reabrió el Palacio de los Deportes de Madrid, al fin se puede decir que vuelve a estar abierto el recinto santo y seña de esa ciudad.

El público que empezó timorato, asustado y acojonado como un ciervo deslumbrado al lado de la niña de la curva, se vino irremediablemente arriba. Las vergüenzas se quedaron en casa: desde donde también ven este concierto en streaming en Argentina, Estados Unidos, México, Francia... según dijo el WiZink Center a Europa Press, sin precisar la cifra de espectadores.

Esa noche resucitó un muerto que de todos modos tiene un alma, porque en el WiZink Center cohabitan cantidad de fantasmas de los millones de canciones que allí se han cantado a lo largo de los años.

Muchas de ellas habrán abandonado el barco al dejar de ser cantadas durante cuatro largos meses, pero otras estaban simplemente esperando su momento.

El rompeolas fue una de ellas, Rocanrol actitud es otra. Al público le costaba un mundo y la banda tuvo que trabajar muy duro, pues el rock no puede ser una cosa fácil. El ritmo del garaje, El rey del glam y Yo quiero un camión pusieron un punto atemporal que funciona para transmitir la sensación de que todo es una ensoñación.

Quisiera agradecer su presencia aquí por participar de esta noche solidaria en favor del Banco de Alimentos de Madrid , dice Loquillo, ovacionado, quien agrega: Quisiera hablar alto y claro en favor de este oficio. De todos los artistas, músicos, técnicos, promotores, que merecen algo más que un nada. Por ellos, por todos .

Poco menos de hora y media con Feo fuerte y formal y Cadillac solitario como remate para una de las noches más extrañas que se vivirán en el WiZink Center.

A partir de ahora, que todo sea reabrir y reconstruir y, sin olvidar en absoluto el sonido irreparable del silencio, aprender a escuchar de nuevo.