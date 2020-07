Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. a12

El origen eléctrico de todas las lluvias, de Alejandro García Abreu, publicado por la editorial Taurus, muestra al género periodístico de la entrevista como pura y excelsa literatura. Reúne conversaciones de artistas, pensadores e intelectuales con el autor, entre los que destacan António Lobo Antunes, Lydia Davis, Vicente Rojo y Cees Nooteboom, además del prólogo escrito por el italiano Claudio Magris. Con autorización de la editorial ofrecemos a los lectores de La Jornada el prólogo y un adelanto de ese festín literario.

Prólogo

La entrevista como verdadero género literario

Claudio Magris

La entrevista, en particular, pero no solamente la literaria, es un verdadero género literario. Es un texto en el que quien realmente cuenta no es aquel que responde sino, sobre todo, el que plantea las preguntas, las interrogaciones puntuales, porque si las inquisiciones son poco significativas no es posible ninguna respuesta con un significado. Las entrevistas, en efecto, pertenecen a aquellos que las traman.

No por casualidad, justamente, hay libros que son antologías de entrevistas cuyo autor es aquél que ha formulado las preguntas y ha sabido reorganizar las respuestas, que a menudo pueden ser interesantes pero, en el frenesí del diálogo, a veces pueden llegar a ser repetitivas y redundantes. Estoy muy pero muy agradecido con Alejandro García Abreu porque me pude percibir y me siento comprendido y asido a fondo en las cosas esenciales de mi vida y de mi escritura. En la entrevista, el entrevistado deviene en personaje de la fantasía y de la inteligencia del entrevistador. Es el caso de El origen eléctrico de todas las lluvias. Entrevistas con escritores, artistas y pensadores.

Caffè San Marco, Trieste, 2019.

Traducción de María Teresa Meneses

Introducción

Pasiones e interrogantes. Notas alrededor del arte de la entrevista

I. Lo que se oculta detrás el proceso creativo

La pregunta consigue en la entrevista su cumbre. Claudio Magris afirma que todo texto dice más que la persona que lo escribió, la cual no siempre es la más indicada para hablar de él, mucho menos para interpretarlo. Por lo tanto, el escritor triestino no intenta explicar sus libros, porque no es de su incumbencia. A él, dice, solamente le corresponde narrar cómo y por qué nació el libro. Esto es lo que puede hacer un escritor con su entrevistador: transmitir el sentido de lo que para él significó la escritura de su libro, hablar sobre las pasiones, las complicaciones y las interrogantes que se ocultan detrás del proceso creativo . Al lector le corresponde encontrarse o no en el libro, o con el autor mismo reflejado en la entrevista, una especie de conversación dirigida.

II. Azar, improvisación, espontaneidad