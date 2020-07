Aunque las intimidaciones estuvieron dirigidas a ella y su familia, Piedra manifestó que dichos actos no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre, como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos .

Solidaridad de Alfaro

Asimismo, indicó que los ataques en su contra estuvieron relacionados con la decisión del órgano a su cargo de atraer el caso de Giovanni López. Recibí amenazas en las que me decían que no me metiera con el gobernador (de Jalisco, Enrique Alfaro), cuando yo estoy investigando un caso y no he señalado a nadie como responsable.